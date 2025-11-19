Morgen viele Wolken, im Osten und Süden zeitweise Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee. Im Westen und in der Mitte zunehmend kurze Aufheiterungen. Minus 1 bis plus 6 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag im Süden teils stärker bewölkt und gebietsweise Schneefall. Im Westen und Nordwesten wechselnd bewölkt, örtlich Schnee- oder Regenschauer. Im Nordosten teils länger sonnig und meist trocken. Minus 2 bis plus 5 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.