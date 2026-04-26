Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Süden viele Wolken, im Bergland Schauer. 10 bis 22 Grad.
Am Dienstag im Süden viele Wolken, im Bergland Schauer. 10 bis 22 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Vom Norden bis in die Mitte ziehende Wolkenfelder und trocken. Sonst gering bewölkt und klar. Höchstwerte im Laufe des Tages zwischen 10 Grad an der Küste und 24 Grad im Westen und Süden. Morgen im Osten und Süden sonnig, sonst wolkig, aber trocken. 10 bis 24 Grad.