Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Südosthälfte bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen sowie einzelne Gewitter. In den übrigen Regionen allenfalls vereinzelte Schauer, im Nordosten heiter und trocken. Höchstwerte zwischen 15 Grad an der Nordsee und 24 Grad in Oberbayern.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.