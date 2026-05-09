Die Vorhersage:
Meist heiter, im Norden zeitweise bewölkt. Höchstwerte in der Nordosthälfte 16 bis 20, sonst 20 bis 25 Grad. Morgen im Nordwesten und Norden bewölkt und örtlich etwas Regen. Im Osten und Südosten heiter. Im Südwesten später zunehmend bewölkt und gebietsweise Schauer oder Gewitter. Temperaturen 15 bis 27 Grad.
Meist heiter, im Norden zeitweise bewölkt. Höchstwerte in der Nordosthälfte 16 bis 20, sonst 20 bis 25 Grad. Morgen im Nordwesten und Norden bewölkt und örtlich etwas Regen. Im Osten und Südosten heiter. Im Südwesten später zunehmend bewölkt und gebietsweise Schauer oder Gewitter. Temperaturen 15 bis 27 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag im Norden wechselnd, sonst stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. An der Nordsee längere freundliche Abschnitte. 10 bis 20 Grad.
Am Montag im Norden wechselnd, sonst stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. An der Nordsee längere freundliche Abschnitte. 10 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.