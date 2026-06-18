Wetter
Meist heiter, im Westen später auch kräftige Gewitter, 19 bis 36 Grad

Das Wetter:

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Sonnig und trocken, im Nordosten vereinzelt Schauer. Am Abend im Westen kräftige Gewitter möglich. 19 bis 36 Grad. Am morgigen Freitag im Westen örtlich Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel. Nach Südosten heiter, Hitzegewitter möglich. 30 bis 38 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag teils Sonne, teils Quellwolken und örtlich kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Erneut 30 bis 38 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.