Sonnig und trocken, im Nordosten vereinzelt Schauer. Am Abend im Westen kräftige Gewitter möglich. 19 bis 36 Grad. Am morgigen Freitag im Westen örtlich Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel. Nach Südosten heiter, Hitzegewitter möglich. 30 bis 38 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag teils Sonne, teils Quellwolken und örtlich kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Erneut 30 bis 38 Grad.
Am Samstag teils Sonne, teils Quellwolken und örtlich kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Erneut 30 bis 38 Grad.
Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.