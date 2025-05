Wetter

Meist sonnig, 17 bis 26 Grad

Das Wetter: Im äußersten Südwesten wolkig, sonst meist sonnig. Am Nachmittag im Südschwarzwald einzelne Schauer möglich. Höchsttemperaturen 17 bis 26 Grad, an den Küsten kühler. Morgen im Norden und Osten wolkig, aber meist trocken. Im Süden und Westen viel Sonne. Höchstwerte zwischen 15 Grad im Norden und 26 Grad an Rhein und Neckar.