Wetter

Meist sonnig, abends im Westen Gewitter, bis 37 Grad

Das Wetter: Meist trocken und sonnig. Abends von Westen her Schauer und teils kräftige Gewitter. An den Küsten 22 bis 27, sonst 28 bis 37 Grad. Morgen im Norden und Osten wechselnd bewölkt mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Im Süden Unwettergefahr. Sonst von Westen bis in die Mitte heiter, teils wolkig und trocken. Höchstwerte im Norden und Westen 20 bis 26 Grad, sonst 27 bis 31 Grad.

11.07.2023