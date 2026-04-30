Morgen weiter trocken und meist sonnig bei 20 bis 26 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag zunächst verbreitet sonnig. Im Tagesverlauf in der Westhälfte Bewölkungsaufzug und ab dem Nachmittag örtlich teils kräftige Schauer und einzelne Gewitter. Erwärmung auf 23 bis 28 Grad.
Am Samstag zunächst verbreitet sonnig. Im Tagesverlauf in der Westhälfte Bewölkungsaufzug und ab dem Nachmittag örtlich teils kräftige Schauer und einzelne Gewitter. Erwärmung auf 23 bis 28 Grad.
Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.