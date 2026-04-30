Wetter
Meist sonnig bei 15 bis 23 Grad

Das Wetter: Meist sonnig, vornehmlich im Osten etwas Bewölkung. Höchstwerte zwischen 15 und 23 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen weiter trocken und meist sonnig bei 20 bis 26 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag zunächst verbreitet sonnig. Im Tagesverlauf in der Westhälfte Bewölkungsaufzug und ab dem Nachmittag örtlich teils kräftige Schauer und einzelne Gewitter. Erwärmung auf 23 bis 28 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.