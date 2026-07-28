Wetter
Meist sonnig, bis zu 33 Grad

Das Wetter: Im Norden und Nordosten durchziehende Wolkenfelder, aber nur örtlich etwas Regen. Im großen Rest des Landes viel Sonne. Temperaturen 26 bis 33 Grad mit den Höchstwerten am Niederrhein.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen vielfach heiter bis sonnig und trocken. Im Tagesverlauf im Nordosten sowie an den Alpen Quellwolken, dort am Abend vereinzelte Gewitter möglich. Höchstwerte zwischen 26 Grad an den Küsten sowie 38 Grad im Rhein-Main- und Rhein-Neckar-Raum.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag in der Südosthälfte heiter bis sonnig. Sonst baldige Bildung von Quellwolken, in der Westhälfte einzelne teils kräftige Schauer und Gewitter. 26 bis 39 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.