Die Vorhersage:
Meist sonnig, im Norden Durchzug von Wolkenfeldern und vereinzelt Schauer. Im Nordosten und an den Küsten 21 bis 29, sonst 29 bis 35 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen verbreitet heiter. An den Küsten und in der Mitte teils bewölkt. Südlich der Donau im Tagesverlauf Quellwolken, an den Alpen Schauer und teils kräftige Gewitter. In der Nordhälfte 15 bis 25, in der Südhälfte 25 bis 34 Grad.
Meist sonnig, im Norden Durchzug von Wolkenfeldern und vereinzelt Schauer. Im Nordosten und an den Küsten 21 bis 29, sonst 29 bis 35 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen verbreitet heiter. An den Küsten und in der Mitte teils bewölkt. Südlich der Donau im Tagesverlauf Quellwolken, an den Alpen Schauer und teils kräftige Gewitter. In der Nordhälfte 15 bis 25, in der Südhälfte 25 bis 34 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Norden heiter bis wolkig, sonst sonnig. 15 bis 30 Grad.
Am Donnerstag im Norden heiter bis wolkig, sonst sonnig. 15 bis 30 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.