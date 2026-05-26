Die Vorhersage:
Meist sonnig, im Norden Durchzug von Wolkenfeldern und vereinzelte Schauer. Höchstwerte im Nordosten und an den Küsten 21 bis 29, sonst 29 bis 34 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen in der Nordhälfte heiter oder sonnig, in Küstennähe etwas dichtere Bewölkung. In der Südhälfte im Tagesverlauf Bewölkungszunahme, an den Alpen Schauer und Gewitter. Temperaturen im Norden 15 bis 25, sonst 27 bis 33 Grad.
Meist sonnig, im Norden Durchzug von Wolkenfeldern und vereinzelte Schauer. Höchstwerte im Nordosten und an den Küsten 21 bis 29, sonst 29 bis 34 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen in der Nordhälfte heiter oder sonnig, in Küstennähe etwas dichtere Bewölkung. In der Südhälfte im Tagesverlauf Bewölkungszunahme, an den Alpen Schauer und Gewitter. Temperaturen im Norden 15 bis 25, sonst 27 bis 33 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag verbreitet heiter bei 15 bis 30 Grad.
Am Donnerstag verbreitet heiter bei 15 bis 30 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.