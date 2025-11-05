Wetter
Meist sonnig, im Nordwesten bewölkt, 10 bis 19 Grad

Das Wetter: Verbreitet sonnig, im Nordwesten dichte Wolkenfelder aber trocken. 10 bis 19 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen wolkig, ansonsten viel Sonne, im Süden regional ganztags neblig-trüb. 8 bis 19 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag teils nur zähe Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern. Am meisten Sonne im äußersten Süden und Südwesten sowie im Osten. Höchstwerte zwischen 10 und 16 Grad, bei zähem Nebel 4 bis 8 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 05.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.