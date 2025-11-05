Die weiteren Aussichten:
Am Freitag teils nur zähe Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern. Am meisten Sonne im äußersten Süden und Südwesten sowie im Osten. Höchstwerte zwischen 10 und 16 Grad, bei zähem Nebel 4 bis 8 Grad.
