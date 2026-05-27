Die Vorhersage:
Vebreitet sonnig. Im Norden gebietsweise etwas dichtere Wolkenfelder. Im Süden zunehmende Bewölkung mit einzelnen Schauern und Gewittern, örtlich mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen, später wieder nachlassend. Höchstwerte im Norden 15 bis 26, sonst 27 bis 34 Grad. Morgen heiter oder sonnig. 15 bis 30 Grad mit den höchsten Temperaturen im Südwesten.
Vebreitet sonnig. Im Norden gebietsweise etwas dichtere Wolkenfelder. Im Süden zunehmende Bewölkung mit einzelnen Schauern und Gewittern, örtlich mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen, später wieder nachlassend. Höchstwerte im Norden 15 bis 26, sonst 27 bis 34 Grad. Morgen heiter oder sonnig. 15 bis 30 Grad mit den höchsten Temperaturen im Südwesten.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag viel Sonne, später von Nordwesten her Wolken mit einzelnen Schauern oder Gewittern. 20 bis 33 Grad.
Am Freitag viel Sonne, später von Nordwesten her Wolken mit einzelnen Schauern oder Gewittern. 20 bis 33 Grad.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.