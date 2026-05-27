Wetter
Meist sonnig, im Süden später Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Hochdruckgebiet über dem Nordmeer lenkt etwas kühlere Luft in den Norden, im Süden bleibt es heiß.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Meist sonnig. Später im Norden gebietsweise etwas dichtere Wolkenfelder. Im Süden vorübergehend zunehmende Bewölkung mit einzelnen Schauern und Gewittern, örtlich mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Höchstwerte im Norden 15 bis 25, sonst 26 bis 34 Grad. Morgen heiter oder sonnig. 15 bis 30 Grad mit den höchsten Temperaturen im Südwesten.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag viel Sonne, später von Nordwesten her Wolken mit einzelnen Schauern oder Gewittern. 20 bis 33 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.