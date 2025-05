Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Sonnig oder leicht bewölkt. In der Mitte vorübergehend wolkiger mit schwachen Schauern. Auch im äußersten Südwesten einzelne Schauer möglich. Höchstwerte 21 bis 26 Grad. Morgen In der Nordhälfte teils heiter, teils bewölkt. In der Südhälfte Bewölkungszunahme und gebietsweise Schauer. Temperaturen 15 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der breiten Mitte freundlich. An den Küsten wechselnd bewölkt mit Schauern. Im Süden bedeckt mit Regen. 13 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.