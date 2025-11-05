Wetter
Meist sonnig oder leicht bewölkt

Der Wetterbericht, die Lage: Mit südlicher bis südwestlicher Strömung gelangt milde Luft nach Deutschland, die unter Hochdruckeinfluss steht.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Verbreitet sonnig oder leicht bewölkt. Im Nordwesten immer wieder dichte Wolkenfelder. Höchstwerte 13 bis 19, bei Nebel 10 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen wolkig. Im Süden zäher Nebel, in den Niederungen teils den ganzen Tag trüb. Sonst sonnig. Temperaturen 8 bis 19 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag oftmals lange neblig. Am meisten Sonne im Westen. Bei Nebel 4 bis 8 Grad, bei Sonne 10 bis 16.
    Diese Nachricht wurde am 05.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.