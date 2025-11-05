Die Vorhersage:
Verbreitet sonnig oder leicht bewölkt. Im Nordwesten immer wieder dichte Wolkenfelder. Höchstwerte 13 bis 19, bei Nebel 10 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen wolkig. Im Süden zäher Nebel, in den Niederungen teils den ganzen Tag trüb. Sonst sonnig. Temperaturen 8 bis 19 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag oftmals lange neblig. Am meisten Sonne im Westen. Bei Nebel 4 bis 8 Grad, bei Sonne 10 bis 16.
Diese Nachricht wurde am 05.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.