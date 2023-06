Wetter

Meist sonnig - regional Wolken, örtlich Schauer- und Gewitterrisiko

Das Wetter: Am Tage verbreitet sonnig. Nur im Nordseeumfeld zeitweise wolkig, aber trocken. Im Süden mitunter Quellwolken, in den Alpen und im Südschwarzwald geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Höchsttemperaturen: 19 bis 28 Grad, an der Nordsee kühler.

04.06.2023