Die weiteren Aussichten: Am Samstag vielerorts wechselnd bis stark bewölkt, regional Regen und kurze Gewitter. 20 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Zunächst teils sonnig, teils heiter bis wolkig. Später mehr Quellwolken und gegen Abend im Südwesten örtlich teils schwere Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen. 25 bis 33 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, im Nordwesten und Westen verbreitet Schauer und Gewitter, regional unwetterartig. 23 bis 29 Grad.