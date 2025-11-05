Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag teils nur zähe Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern. Am meisten Sonne im äußersten Süden und Südwesten, im Osten sowie im Lee der Mittelgebirge. Höchstwerte meist zwischen 10 und 17 Grad, bei zähem Nebel nur 4 bis 8 Grad.

