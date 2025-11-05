Wetter
Meist trocken, teils wolkig, teils heiter, 10 bis 19 Grad

Das Wetter: Im Südosten mitunter zäher Nebel und örtlich ganztags trüb. Sonst sonnig oder leicht bewölkt. Im Nordwesten auch stärker bewölkt, aber trocken. Erwärmung auf 10 bis 19 Grad, mit den niedrigsten Werten im Nebel. Morgen im Norden, Nordwesten und Westen wolkig, jedoch meist trocken. Im Süden zäher Nebel, regional den ganzen Tag trüb. Sonst erneut viel Sonne. 9 bis 19 Grad.

    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag teils nur zähe Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern. Am meisten Sonne im äußersten Süden und Südwesten, im Osten sowie im Lee der Mittelgebirge. Höchstwerte meist zwischen 10 und 17 Grad, bei zähem Nebel nur 4 bis 8 Grad.
