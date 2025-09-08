Wegen der kritischen Lage in Venezuela haben Millionen Menschen das Land verlassen. (Deutschlandradio / Burkard Birke)

Das geht aus Zahlen der EU-Asylagentur für das erste Halbjahr hervor. Demnach wurden bis Ende Juni rund 400.000 Anträge auf Asyl gestellt, fast 50.000 davon von Menschen aus Venezuela. In den vergangenen zehn Jahren war Syrien das Herkunftsland der meisten Asylsuchenden.

Wegen der kritischen Lage in Venezuela haben Millionen Menschen das südamerikanische Land verlassen. Sie dürfen ohne Visum legal in den Schengenraum einreisen, was einen Asylantrag vereinfacht. Zudem dient die EU wegen der restriktiven Einwanderungspolitik der USA zunehmend als alternatives Ziel für Flüchtlinge aus Venezuela.

Insgesamt sind die Asylanträge im ersten Halbjahr laut der EU im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel gesunken.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.