Das Logo der Fußball-Bundesliga (Archivbild). (dpa / picture alliance / )

Ein offizielles Eröffnungsspiel gibt es seit dem Jahr 2002. Die Münchner haben es noch nie verloren (18 Siege, fünf Remis). Vincent Kompany, der in seine zweite Spielzeit als Bayern-Trainer geht, mahnte jedoch: "Mit der Favoritenrolle gewinnst du das Spiel gegen Leipzig nicht." Die Leipziger wollen nach einer enttäuschenden vergangenen Saison, die sie mit Tabellenplatz sieben außerhalb der internationalen Startplätze beendeten, wieder angreifen. Der neue RB-Cheftrainer Ole Werner verlangt von seiner Mannschaft ein mutiges Auftreten.

Die Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV und 1. FC Köln starten am Sonntag in die Saison. Die Hinrunde ist bis Mitte Januar terminiert, Saisonabschluss ist der 34. Spieltag am 16. Mai 2026.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.