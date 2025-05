Trainer Alonso (links) sowie die Spieler Tah und Hradecky präsentieren die Meisterschale und den DFB-Pokal. (Marius Becker / dpa / Marius Becker)

Das kündigte der Spanier auf einer Pressekonferenz an. Medienberichte, nach denen er zu Real Madrid wechselt, bestätigte er nicht. Alonso hatte Leverkusen in der vergangenen Saison zum Meistertitel geführt - dem ersten in der 120-jährigen Vereinsgeschichte.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.