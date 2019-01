"Nun wünsche ich nichts als daß meine Sachen schon in Ordnung wären, nur um wieder bey Dir zu seyn", schreibt Wolfgang Amadeus Mozart 1791 an seine Ehefrau Constanze. "Ich kann dir meine Empfindung nicht erklären, es ist eine gewisse Leere - die mir halt wehe thut, - ein gewisses Sehnen, welches nie befriedigt wird, folglich nie aufhört - immer fortdauert, ja von Tag zu Tag wächst." Ein melancholischer Mozart in Worten. Seine melancholischen musikalischen Seiten beleuchteten der Tenor Julian Prégardien und der Pianist Kristian Bezuidenhout beim Mozartfest Würzburg. Und kombinierten sie mit Werken, die Mozarts Affinität für die Freimaurer spiegeln.

Wolfgang Amadeus Mozart

An die Einsamkeit KV 391

Das Traumbild KV 530

Als Luise die Briefe ihre untreuen Liebhabers verbrannte KV 520

Das Lied der Trennung KV 519

Rondo a-Moll KV 511

"Dir danken wir die Freude" aus der Kantate "Dir Seele des Weltalls" KV 429

"Del piu sublime" aus "La clemenzia di Tito" KV 621

Lied zur Gesellenreise KV 468

Der Frühling KV 597

Die ihr der unermesslichen Weltalls Schöpfer ehrt KV 610

Julian Pregardien, Tenor

Kristian Bezuidenhout, Hammerklavier

Aufnahme vom 10.6.2018 aus der Residenz in Würzburg