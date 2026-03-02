New York
Melania Trump leitet heute Sitzung des UNO-Sicherheitsrats

Melania Trump soll heute als erste First Lady der USA eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrats leiten.

    First Lady Melania Trump sitzt vor einer US-Flagge
    First Lady Melania Trump (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Joey Sussman)
    Nach Angaben der US-Mission bei den Vereinten Nationen wird die Frau von US-Präsident Trump die Rolle von Bildung für Frieden und internationale Sicherheit hervorheben. Üblicherweise führen UNO-Botschafter oder Regierungsvertreter durch die Sitzungen. Die USA übernehmen turnusmäßig den Vorsitz.
    Zwischen der Regierung von Präsident Trump und den Vereinten Nationen herrscht es ein angespanntes Verhältnis. Nach UNO-Angaben schulden die USA der Organisation noch Milliarden US-Dollar. Die USA hatten sich zudem aus mehreren UNO-Einrichtungen und internationalen Abkommen zurückgezogen. Mit dem sogenannten Friedensrat gründete Trump außerdem eine Art Parallelorganisation zum UNO-Sicherheitsrat.
