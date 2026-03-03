Die Sitzung fand unter dem Titel "Kinder, Technologie und Bildung in Konflikten" in New York statt. (picture alliance / newscom / JOHN ANGELILLO)

Bei dem Treffen in New York ging es unter anderem um den Schutz von Kindern in Konfliktregionen. In der Sitzung erklärte Melania Trump, die USA stünden an der Seite aller Kinder auf der Welt und hofften, dass diese bald in Frieden leben könnten.

Die USA haben im März die monatlich wechselnde Präsidentschaft des UNO-Sicherheitsrates übernommen. Zu den Aufgaben der Präsidentschaft gehört es auch, die Sitzungen zu leiten. Üblicherweise führen UNO-Botschafter oder Regierungsvertreter durch die Treffen des 15-köpfigen Gremiums. Die Entscheidung, die First Lady zu dieser Sitzung zu entsenden, wurde im Vorfeld kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.