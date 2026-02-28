Vereinte Nationen

US-First Lady Melania Trump (hier bei einem Parteitag der US-Repubilkaner) (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Ron Sachs - Cnp For Ny Post)

Das teilte die US-Mission bei den Vereinten Nationen in New York mit. Demnach will sie bereits bei der Versammlung am kommenden Montag die Rolle von Bildung für Frieden und internationale Sicherheit hervorheben. Der Vorsitz des mächtigsten UNO-Gremiums wechselt turnusmäßig jeden Monat. Üblicherweise führen die Botschafter der jeweiligen Länder oder Regierungsvertreter durch die Sitzungen. Es ist das erste Mal, dass eine First Lady der USA diese Rolle einnehmen wird.

Der Auftritt erfolgt auch vor dem Hintergrund eines angespannten Verhältnisses zwischen der aktuellen US-Regierung und den Vereinten Nationen. Präsident Trump hatte die Organisation wiederholt als ineffektiv kritisiert und sein Land aus mehreren UNO-Einrichtungen sowie internationalen Abkommen zurückgezogen.

