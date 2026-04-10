Vor allem im Internet kursieren viele Gerüchte über die Verbindungen zwischen Melania Trump und Jeffrey Epstein. (Jacquelyn Martin / AP / dpa /)

In einer eigens anberaumten Presseerklärung im Weißen Haus betonte sie, sie sei nie mit Epstein befreundet gewesen. Auch sei sie nie auf seiner Privatinsel oder in einem seiner Flugzeuge gewesen. Von Zeit zu Zeit seien ihr Mann und sie zu denselben Partys wie Epstein eingeladen gewesen. Entgegen mancher Gerüchte habe Epstein sie nicht Trump vorgestellt. Sie habe ihren zukünftigen Ehemann 1998 auf einer Party in New York kennengelernt, unterstrich Melania Trump. Von den Straftaten Epsteins habe sie nichts gewusst.

Die Präsidentengattin sagte weiter, die falschen Behauptungen zu ihrer Person und einer Verbindung zu Epstein müssten sofort aufhören. Gemeinsam mit ihren Anwälten werde sie dagegen vorgehen. Fragen von Journalisten beantwortete Melania Trump nicht.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.