Erneut griff Israel Ziele im Gazastreifen an. (AFP / OMAR AL-QATTAA)

Palästinensische Stellen sprachen von schweren Bombardements mit mindestens 46 Toten, die bis in die frühen Morgenstunden andauerten. So seien etwa in Gaza-Stadt, Rafah im Süden sowie in Nuseirat im Zentrum Ziele beschossen worden. Von israelischer Seite hieß es, auch die Hamas setze ihre Angriffe auf Israel fort. Demnach wurde unter anderem eine Rakete auf das Staatsgebiet abgefeuert, die jedoch abgefangen werden konnte.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.