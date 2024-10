Andrij Melnyk ist seit 2023 Botschafter der Ukraine in Brasilien. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Dies gelte sowohl im Hinblick auf die geopolitische Dominanz als auch auf die Wirtschaft. So arbeiteten die BRICS-Staaten seit Jahren daran, etwa den Einfluss des Dollars oder des internationalen Zahlungssystems Swift zurückzudrängen. Wenn der Westen hier nichts unternehme, könne es irgendwann ein böses Erwachen geben, meinte Melnyk (Audio-Link).

Den derzeit stattfindenden Gipfel der BRICS-Staaten im russischen Kasan bezeichnete der frühere Botschafter der Ukraine in Deutschland als Machtdemonstration und Nebelkerze von Präsident Putin. Zudem begrüßte Melnyk die Äußerungen des indischen Premiers Modi zum russischen Angriffskrieg. Modi hatte sich gestern in einem Gespräch mit Putin für eine friedliche Lösung in der Ukraine ausgesprochen.

Inzwischen ist auch UNO-Generalsekretär Guterres beim BRICS-Gipfel in Russland eingetroffen.

