Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (dpa / picture alliance / Cristiano Minichiello)

Mögliche Verantwortliche müssten mit der größten Unerbittlichkeit festgestellt werden, schrieb Meloni auf der Plattform X. Sie verurteilte gleichzeitig Teilnehmer einer Demonstration anlässlich des Vorfalls am Montagabend. Bei den Protesten gegen Polizeigewalt war es zu Ausschreitungen gekommen, die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Es gab Verletzte auf beiden Seiten.

Der Marokkaner war Videobildern zufolge am Sonntag von zwei Polizisten über Minuten auf den Boden gedrückt worden. Er rief mehrfach um Hilfe. Ein Notarzt stellte später seinen Tod fest.

Vizeregierungschef Salvini verteidigte den Polizeieinsatz. Die Beamten hätten sich professionell verhalten. Die Senatorin Cucchi von den Grünen sprach hingegen von einer unmenschlichen Tat und warf der Regierung vor, Hass und Rassismus zu fördern.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.