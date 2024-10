Wohncontainer im Lager in Gjader in Albanien (picture alliance / dpa / Alketa Misja)

Das Kabinett traf sich dazu am Abend in Rom zu einer Sondersitzung. Ziel der rechten Koalition aus drei Parteien ist, die eben erst eröffneten beiden Lager in Albanien weiter betreiben zu können. Ein Gericht in Rom hatte jüngst entschieden, dass Migranten von dort nach Italien gebracht werden müssen, weil ihre Heimatländer Ägypten und Bangladesch nicht sicher seien. Mit dem nun beschlossenen Dekret soll es gesetzlich verankert werden, welche Länder als sicher betrachtet werden.

Italien gehört zu den EU-Staaten, die von der Fluchtbewegung aus Afrika übers Mittelmeer am stärksten betroffen sind.

