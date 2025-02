Israelische Soldaten stehen an einem Kontrollpunkt im Westjordanland. (Majdi Mohammed/AP/dpa)

Nach UNO-Angaben haben inzwischen fast alle Menschen den Bereich verlassen. Das Palästinenserhilfswerk UNRWA spricht von rund 30.000. Allein am Sonntag seien dort 100 Gebäude zerstört oder beschädigt worden. Dschenin gilt als Hochburg militanter Palästinenser, gegen die Israels Armee seit eineinhalb Wochen verstärkt vorgeht.

Am Morgen gab es östlich von Dschenin einen Schusswechsel an einem Kontrollpunkt der israelischen Armee. Diese erklärte, zwei ihrer Soldaten sowie der palästinensische Angreifer seien getötet und acht Reservisten verletzt worden. Die Nachrichtenagentur Wafa berichtet von Angriffen jüdischer Siedler auf Häuser von Palästinensern in der Ortschaft Susya.

04.02.2025