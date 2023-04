Karfreitags-Abkommen

Belfast, 1969 (AFP)

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelten sich in Belfast. Sie stammten zum einen aus einer Straße mit überwiegend protestantischen Bewohnern, zum anderen aus einer Gegend mit vornehmlich katholischen Bürgern.

Mit dem Karfreitagsabkommen endete vor 25 Jahren ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg in Nordirland. In dieser Zeit wurden schätzungsweise 3.700 Menschen getötet. Das Abkommen datiert zwar auf den 10. April - wegen des namensgebenden Feiertags Karfreitag wurde aber bereits heute an den historischen Tag erinnert.

In der kommenden Woche wird US-Präsident Biden in Belfast erwartet. Das Karfreitagsabkommen von 1998 zwischen den pro-britischen und den irisch-republikanischen Gruppierungen war von den USA vermittelt worden.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.