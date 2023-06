Das Foto zeigt eine Demonstration zum Juneteenth-Tag am 19.6.2020 in Brooklyn/New York. (dpa-Bildfunk / AP / John Minchillo)

In Texas und einigen weiteren US-Bundesstaaten war der Tag schon seit längerem ein Feiertag; zum nationalen Feiertag hatte ihn aber US-Präsident Biden erst vor zwei Jahren erklärt.

Während viele das lange Feiertagswochenende als Anlass für eine Party nutzten, mahnten andere zum stillen Nachdenken über die oft gewalttätige und unterdrückerische Behandlung Schwarzer Bürger in Amerika. Andere merkten an, dass es seltsam sei, einen bundesweiten Feiertag zum Gedenken an das Ende der Sklaverei zu begehen, während viele Amerikaner versuchen würden, Teile dieser Geschichte aus dem Unterricht an öffentlichen Schulen zu verbannen.

Im Bundesstaat Illinois wurden die Feierlichkeiten von einer Gewalttat überschattet. Während einer Party auf einem Parkplatz in Willowbrook, etwa 30 Kilometer südwestlich von Chicago, kam es zu einer Schießerei. Dabei wurde eine Person getötet und mindestens 22 verletzt. Die Behörden sprachen von einer "friedlichen Zusammenkunft" zur Feier des Juneteenth, die plötzlich in Gewalt umgeschlagen sei.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.