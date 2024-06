Zentralasien

Das Parlament der Mongolei in der Hauptstadt UIan Bator. (picture alliance / dpa / Johannes Neudecker)

Rund 3,4 Millionen Menschen in dem zentralasiatischen Land sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es wird erwartet, dass die regierende Volkspartei von Ministerpräsident Oyun-Erdene ihre Mehrheit behält. Laut Umfragen dürfte die Partei aber deutlich an Stimmen verlieren, da viele Menschen mit der Wirtschaftslage und der weit verbreiteten Korruption in dem Land unzufrieden sind.

Es ist die neunte Wahl seit Einführung der Demokratie in der Mongolei im Jahr 1990. Das Land verfügt über zahlreiche Bodenschätze. Bundespräsident Steinmeier hatte die Mongolei Anfang des Jahres besucht und angekündigt, die Beziehungen ausbauen zu wollen.

