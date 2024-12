Statistisches Bundesamt

Mit gut 430 Kilogramm war es so niedrig wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2004, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte . Die Gesamtmenge der Haushaltsabfälle sei im Vergleich zu 2022 um 0,7 Prozent auf knapp 37 Millionen Tonnen gesunken. Damit habe sich das Aufkommen im zweiten Jahr in Folge verringert.