Auch in Pflegeheimen wird inzwischen von einer "Triage" gesprochen. (IMAGO / imagebroker / Oleksandr Latkun)

Dadurch werde versucht, die Mitarbeiter zu entlasten, berichtet das ARD-Fernsehen. Menschen mit schwerer Pflegebedürftigkeit hätten es daher mitunter schwerer, einen Platz in einem Heim zu finden oder von einem Pflegedienst versorgt zu werden. Eine Einrichtung in Rheinland-Pfalz formulierte dazu einen schriftlichen Hilferuf an die Politik, heißt es. Eine der Unterzeichnerinnen sagte dem Sender, inzwischen werde von einer "Pflege-Triage" gesprochen.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.