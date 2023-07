Unter anderem in Hangzhou an der Ostküste, in Wuhan im Zentrum des Landes und in Shijiazhuang südlich von Peking wurden die Bunker in den vergangenen Tagen geöffnet. Vor allem der Norden Chinas erlebt derzeit Rekordtemperaturen. Tagelang lagen die Höchsttemperaturen in Peking über 35 Grad. In Jingxing wurde gestern mehr als 43 Grad gemessen.

Die US-Wetterbehörde teilte mit, man befinde sich global offenbar in einer sehr heißen Wetterphase, deren Ursache im Klimawandel lägen.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.