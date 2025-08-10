Wie die Polizei in Nürnberg mitteilte, verhinderten Einsatzkräfte "ein Vordringen der jungen, überwiegend männlichen Personen in den Gemeindeteil Altschauerberg". In der Spitze seien rund 4.000 Menschen geschätzt worden. Ein 16-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.
Die Aktion galt dem ehemaligen Wohnort eines unter dem Namen "Drachenlord" bekannten YouTubers, der seit Jahren von Gegnern im Internet und bei Versammlungen angefeindet wird. Berichten zufolge zog der YouTuber 2023 aus Altschauerberg weg, sein Haus wurde abgerissen.
