Nach Angaben der Polizei verschleppte ein Mob ihn aus einer Wache in Madyan im Nordwesten des Landes. Die Polizei ermittelt gegen Hunderte Verdächtige. Die Menschenmenge hatte den Mann erschlagen und seine Leiche verbrannt.

Im vergangenen Monat griff ein Mob in der ostpakistanischen Provinz Punjab einen Christen an, der beschuldigt wurde, Seiten des Korans entweiht zu haben. Der 72-Jährige starb später in einem Krankenhaus.

