Experte zu Merz-Reise

Mit Blick auf die Reise von Bundeskanzler Merz auf die arabische Halbinsel sagte er im Deutschlandfunk, Saudi-Arabien spiele wirtschaftlich und geopolitisch eine wichtige Rolle. Deutschland könne es sich nicht mehr leisten, in Bezug auf den Khashoggi-Mord, den Jemen-Krieg oder Menschenrechtsfragen "in anklagendem Ton auf Pressekonferenzen aggressiv" aufzutreten. Deutschland sei in der Welt nicht mehr so wichtig. Es gebe andere aufstrebende Länder. Deutschland und auch Europa müssten sich arrangieren und schauen, wo sie blieben. Woertz fügte hinzu, die Realpolitik werde über die Bedenkträger triumphieren.
Merz ist derzeit auf der arabischen Halbinsel unterwegs. Er besucht Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Diese Nachricht wurde am 05.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.