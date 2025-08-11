HRW und MEDC

Viele Todesstrafen seien ohne ordnungsgemäßes Verfahren vollzogen worden, kritisierten Human Rights Watch und das Middle East Democracy Center (MEDC) in Beirut. Allein vergangenen Dienstag habe es 22 Hinrichtungen gegeben. Dies sei ein weiterer Beweis für die brutale autokratische Herrschaft von Kronprinz Mohammed bin Salman. Im vergangenen Jahr wurden in Saudi-Arabien den Angaben zufolge insgesamt 345 Menschen hingerichtet.
Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.