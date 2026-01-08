Die Organisation HRANA mit Sitz in den USA teilte mit, allein gestern hätten Kundgebungen in fast 40 Städten stattgefunden, darunter neben der Hauptstadt Teheran auch in Täbris im Nordwesten, Mashhad im Nordosten, Isfahan im Zentrum und Bandar Abbas im Süden. Damit habe es inzwischen in allen Provinzen des Landes Demonstrationen gegeben. Die Organisation HRANA stützt sich auf ein Netzwerk von Informanten im Land. Sowohl HRANA als auch das Portal Iran International mit Sitz in Großbritannien berichten, in mehreren iranischen Städten sei das Internet weiterhin eingeschränkt. Die Proteste hatten sich an der Wirtschaftskrise im Iran entzündet und richten sich mittlerweile auch gegen das Regime insgesamt.
