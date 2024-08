"Transnationale Repression"

Menschenrechtler fordern mehr Schutz vor ausländischen Geheimdiensten

Menschenrechts-Organisationen fordern ein größeres Bewusstsein für das Problem der Bedrohung von Menschen in Deutschland durch ausländische Geheimdienste. Elf nichtstaatliche Organisationen haben dazu heute in Berlin eine "Koalition gegen Transnationale Repression in Deutschland" gegründet.