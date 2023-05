Luise Amtsberg, Bündnis90/Die Grünen (Michael Kappeler / dpa)

Das Land stehe am Rand eines Kollapses, sagte die Grünen-Politikerin der Zeitschrift "missio magazin". So gebe es im Libanon eine extreme Misswirtschaft und staatliche Korruption. Die dortige Währung habe in kürzester Zeit 95 Prozent ihres Wertes verloren. Die Menschen hätten keinerlei Zugang mehr zu Erspartem. Zugleich stelle die Aufnahme syrischer Flüchtlinge eine große Herausforderung für den Libanon dar.

Amtsberg ist Schirmherrin der Kampagne "Vergessene Krisen". Rund 30 deutsche Hilfsorganisationen lenken gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt die Aufmerksamkeit auf vernachlässigte Regionen der Welt. Zu den Beispielländern gehören neben dem Libanon, der Südsudan und Bangladesch.

