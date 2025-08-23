Gefährdete Afghanen

Die pakistanische Regierung schiebt derzeit Afghaninnen und Afghanen ab, die auf eine Einreiseerlaubnis für Deutschland warten. (picture alliance | Associated Press | Ebrahim Noroozi)

Der SPD-Politiker richtete einen entsprechenden Appell an das Innenministerium und das Auswärtige Amt in Berlin. Die schwarz-rote Koalition habe sich auf eine geordnete und humanitäre Migrationspolitik geeinigt, schrieb er auf der Plattform X. Wer über das Aufnahmeprogramm eine rechtsverbindliche Einreisezusage bekommen habe, müsse sein Visum auch zeitnah erhalten. Angesichts der Abschiebungen aus Pakistan nach Afghanistan dränge die Zeit, betonte Castellucci.

Bundesinnenminister Dobrindt hatte erklärt, es werde jeder Einzelfall geprüft. Zudem seien Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen, betonte der CSU-Politiker. Es geht um Afghanen, die beispielsweise als Ortskräfte für die Bundeswehr oder deutsche Organisationen gearbeitet und bereits eine Aufnahmezusage der alten Ampel-Koalition erhalten hatten. Viele Betroffene sind nach Pakistan geflüchtet und warten dort auf ihre Ausreise nach Deutschland.

