Nach Massenprotesten

Bei den landesweiten Protesten gegen die gescheiterte Wirtschaftspolitik im Iran sind Tausende getötet worden. (picture alliance / SIPA / MAHSA / MEI)

Das Netzwerk HRANA teilte weiter mit, 9.000 Todesfälle würden noch untersucht. Unter den Getöteten sollen auch Sicherheitskräfte sein. Bei den landesweiten Demonstrationen gegen das Regime waren Polizei und Militär mit Gewalt gegen die Teilnehmer vorgegangen.

Nach der wochenlangen Blockade des Internets gelangen Berichte und Aufnahmen inzwischen nur langsam ins Ausland. Die iranische Führung hat angekündigt, dass die Situation bis Ende der Woche wieder normalisiert sein werde.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.