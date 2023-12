Griechenland

Eine griechische Marinefregatte im Hafen von Kalamata mit Leichen aus dem Schiffswrack. (dpa / picture alliance / Antonis Nikolopoulos )

Bei der Veröffentlichung eines gemeinsamen Berichts zu dem Unglück forderten Amnesty International und Human Rights Watch, die Verantwortlichen für die Katastrophe zur Rechenschaft zu ziehen. Die Hintergründe des Schiffbruchs, bei dem nur etwa 100 von schätzungsweise 750 Menschen an Bord überlebten, müssten dringend offengelegt werden. Der Schiffbruch vor Pylos sei kein Einzelfall, sondern ein Beispiel für systematische Menschenrechtsverletzungen durch griechische Behörden und die EU-Grenzschutzbehörde Frontex, so die Menschenrechtsorganisationen. Ihre neue Analyse zeige, dass die griechische Küstenwache verspätet und zu zögerlich Rettungsmaßnahmen eingeleitet habe, obwohl sie von der Notlage an Bord des Fischkutters "Adriana“ gewusst habe. Das überladene Schiff war am 14. Juni vor der griechischen Küste in Seenot geraten und gesunken.

