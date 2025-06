Vor dem Treffen der EU-Außenminister am Montag in Brüssel veröffentlichten sie eine gemeinsame Erklärung . Darin heißt es, die Europäische Union müsse angesichts mutmaßlicher schwerer Menschenrechtsverletzungen durch Israel im Gaza-Krieg und in den besetzten Gebieten ihrer Verantwortung gerecht werden. Die Organisationen berufen sich darauf, dass im Israel-EU-Abkommen die Achtung der Menschenrechte und des Völkerrechts zur Grundlage der Partnerschaft erklärt wird.