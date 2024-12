Aktionstag

Geschätzt leben knapp 50 Millionen Menschen im Zustand moderner Sklaverei. UNO-Generalsekretär Guterres sprach von entsetzlichen und ausweglosen Umständen. Er appellierte an die Regierungen, die Strafverfolgung zu stärken und Täter vor Gericht zu bringen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker forderte Staaten wie Deutschland auf, die Sklaverei in bilateralen Gesprächen zu thematisieren.

Der Begriff moderne Sklaverei bezeichnet verschiedene Praktiken. Neben Zwangsarbeit sind das unter anderem Schuldknechtschaft, Zwangsprostitution, Zwangsheirat und Menschenhandel. Auch in Europa gibt es Fälle. Die meisten im Verhältnis zur Bevölkerung treten in Nordkorea, Eritrea und Mauretanien auf. Die Organisation NKHR etwa machte in Seoul auf die Lage in nordkoreanischen Umerziehungslagern aufmerksam. Insassen müssten dort im Auftrag chinesischer Firmen zum Beispiel Perücken für den Export herstellen. Dabei seien sie Schlägen, Exekutionen, gefährlichen Arbeitsbedingungen und unzureichender Versorgung ausgesetzt. Globale Lieferketten heizten so die Sklaverei an